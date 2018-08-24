Скандальному письменнику-терористу Прилєпіну заборонили в'їзд в Боснію і Герцеговину

Прилєпін повинен був взяти участь у літературному вечорі в Баня-Луці. Йому заборонено в'їзд в Боснію і Герцеговину ще з 26 березня.

Російському письменнику Захару Прилєпіну, який воював у лавах терористичної "ДНР", заборонили в'їзд в Боснію і Герцеговину з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТРС.

Прилєпін повинен був взяти участь у літературному вечорі в Баня-Луці.

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Повідомляється, що Прилєпіну заборонений в'їзд в Боснію і Герцеговину ще з 26 березня, оскільки його присутність у країні "представляє загрозу для безпеки, громадського порядку або міжнародних відносин Боснії та Герцеговини".

Нещодавно Прилєпіна внесли в список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

Як повідомляв УНІАН, Захар Прилєпін, який воював на стороні терористів, заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".