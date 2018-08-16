Мінкульт додав скандального письменника-терориста Прилєпіна в "чорний список"

Крім нього до списку додали ще трьох людей - двох російських письменників та історика.

Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці країни, додавши туди скандального російського письменника Захара Прилєпіна, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Відповідні дані містяться на сайті міністерства в оновленому 15 серпня переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, зокрема якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Цей перелік складає Міністерство культури на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На виконання вимог закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" СБУ надала Мінкульту список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. У цьому списку наразі 138 осіб.

При цьому у списку 4 особи перебувають з 15 серпня. Це письменники Лев Вершинін (народився в Одесі), Захар (Євген) Прилєпін, Олександр Тамоніков та Олександр Широкорад (російські письменники).

"По мірі надходження до Міністерства культури від Служби безпеки України звернень щодо розширення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, інформація на сайті буде оновлюватись", - зауважили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше воює на стороні терористів російський письменник Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступник командира батальйону армії" "ДНР".