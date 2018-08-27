В'єтнам вимагає від США компенсацію за розпилені під час війни гербіциди

В 1961-1971 роках американці розпилили у В'єтнамі 45 мільйонів літрів речовини «агент Оранж», щоб позбавити своїх супротивників укриття і їжі.

В'єтнам зажадав від агрохімічної компанії Monsanto виплатити компенсацію за наслідки розпилення шкідливих речовин американськими військами під час війни в середині минулого століття.

Про це повідомляє Independent з посиланням на заяву представника в'єтнамського МЗС Нгуєна Фуонга Тра.

«В'єтнам постраждав від жахливих наслідків війни, особливо від довготривалих і руйнівних наслідків токсичних хімічних речовин, у тому числі "агента Оранж" (суміш гербіциду і дефоліанта, яка викликає опадання листя і знищення рослинності. — ред.»)», — заявив Нгуєн Фуонг Тра.

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Представник МЗС послався на рішення Верховного суду Каліфорнії, який на початку серпня зобов'язав Monsanto виплатити 289 мільйонів доларів шкільному садівнику, хворому на лімфому після роботи з речовиною, виробленою компанією. Дане судове рішення створило прецедент і спростувало заяви, що гербіциди Monsanto та інших компаній, які використовувала американська армія під час війни, були нешкідливі, заявив Нгуєн Фуонг Тра.

Компанія Monsanto зі свого боку зазначила, що була лише одним з дев'яти підрядників американського уряду під час війни у В'єтнамі, а специфікації та правила використання «агента Оранж» були розроблені владою США.

В 1961-1971 роках американці розпилили у В'єтнамі 45 мільйонів літрів речовини «агент Оранж», щоб позбавити своїх супротивників укриття і їжі. Діоксин, який міститься в «агенті Оранж», призводить до розповсюдження вроджених дефектів і онкологічних захворювань.