На Європейському форумі зомліла глава МЗС Австрії, яка запросила на весілля Путіна

Кнайсль зомліла під час бесіди на полях форуму.

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль відчула «напад слабкості» під час Європейського форуму у місті Альпбах, який проводиться з 1945 року.

Як передає РБК, за словами представника міністерства Томаса Шнеля, міністр відчула слабкість під час бесіди на полях форуму, який проходив 26 серпня. Очевидці повідомили, що Кнайсль зомліла. Пізніше представник МЗС розповів, що міністр «відпочиває в своєму номері готелю і вже відновлюється».

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18 серпня відбулося весілля Кнайсль і фінансиста Вольфганга Майлінгера. Торжество у якості гостя відвідав президент Росії Володимир Путін. Він подарував молодятам тульський самовар, старовинну масловижималку і картину. Також на весіллі австрійського міністра виступив Кубанський козачий хор. Президент Росії станцював з Кнайсль і виголосив тост німецькою мовою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путін пояснив, навіщо відвідав весілля глави МЗС Австрії.