У США через вибух біля статуї Свободи евакуювали понад 3 тисяч осіб (відео)

Неподалік від статуї вибухнули три балони з пропаном.

У США стався вибух на острові Ліберті, через що з острова було евакуйовано не менше 3,4 тисяч чоловік.

Про це повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на Національну паркову службу.

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За наявними даними, неподалік від статуї вибухнули три балони з пропаном. Попередньо повідомляється, що вибух стався через помилку, здійснену будівельниками, один з них отримав опік.

Відзначається, що людей, які опинилися неподалік від місця вибуху, на човнах евакуювали на сусідні острови.

Як стало відомо, на даний момент пожежу вже загасили і статуя Свободи знову відкрита для відвідування.