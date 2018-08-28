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У США через вибух біля статуї Свободи евакуювали понад 3 тисяч осіб (відео)

03:06, 28 серпня 2018
Світ
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Людей евакуювали на човнах на сусідні острови / фото twitter.com/ABC7

Про це повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на Національну паркову службу.

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За наявними даними, неподалік від статуї вибухнули три балони з пропаном. Попередньо повідомляється, що вибух стався через помилку, здійснену будівельниками, один з них отримав опік.

Відзначається, що людей, які опинилися неподалік від місця вибуху, на човнах евакуювали на сусідні острови.

Як стало відомо, на даний момент пожежу вже загасили і статуя Свободи знову відкрита для відвідування.

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Теги: #США#евакуація#Статуя Свободи