У США через вибух біля статуї Свободи евакуювали понад 3 тисяч осіб (відео)
У США стався вибух на острові Ліберті, через що з острова було евакуйовано не менше 3,4 тисяч чоловік.
Про це повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на Національну паркову службу.
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За наявними даними, неподалік від статуї вибухнули три балони з пропаном. Попередньо повідомляється, що вибух стався через помилку, здійснену будівельниками, один з них отримав опік.
Відзначається, що людей, які опинилися неподалік від місця вибуху, на човнах евакуювали на сусідні острови.
Як стало відомо, на даний момент пожежу вже загасили і статуя Свободи знову відкрита для відвідування.
#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3pic.twitter.com/YqY03ibuNB— WBZ | CBS Boston News (@wbz) August 27, 2018