Росія розгорнула біля берегів Сирії найпотужніше угруповання кораблів - ЗМІ

Російський ВМФ вивів у Середземне море саму потужну угруповання кораблів з початку участі РФ в сирійському конфлікті.

Міноборони Росії розвернуло в Середземному морі десять кораблів і два підводні човни, це сама потужна російська угруповання у регіоні з початку операції в Сирії.

Про це пише видання "Известия" з посиланням на джерела.

Зараз у Середземному морі знаходяться кораблі Північного, Балтійського, Чорноморського флоту і Каспійської флотилії РФ, немає тільки представників Тихоокеанського флоту, відзначає видання.

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Вісім кораблів з'єднання оснащені ракетами "Калібр". На ракетному крейсері "Маршал Устинов" розгорнули протикорабельний ракетний комплекс "Вулкан", пише газета.

Також наголошується, що для забезпечення постачання угруповання в регіон направили морський танкер Чорноморського флоту "Іван Бубнов".

Крім цього, видання "Коммерсантъ" повідомляє, що на російській авіабазі Хмеймім в Сирії окрім раніше встановлених систем ППО розгорнули батарею зенітного ракетного комплексу "Тор-М2".

Представник Міноборони Росії Ігор Конашенков раніше заявив, що 25 серпня в Середземне море увійшов есмінець ВМС США Ross з 28 крилатими ракетами "Томагавк", радіус дії яких покриває всю Сирію.

У свою чергу, заяви Росії про нарощування військового контингенту США в Середземному морі представник Пентагону назвав пропагандою. Він також висловив стурбованість у зв'язку з повідомленнями про можливу підготовку в Сирії хімічної атаки і про те, що урядові сили можуть готувати удар по мирному населенню.

Нагадаємо, раніше радник президента США п онацбезопасности Джон Болтон заявив, що у США є інформація про намір президента Сирії Башара Асада знову віддати наказ про використання хімічної зброї на тлі підготовки сирійської армії до захоплення одного з останніх районів, який утримують повстанці.