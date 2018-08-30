У Аризоні відбулося прощання із Маккейном: люди по декілька годин чекали в черзі (відео)

Цієї п’ятниці труну з тілом Джона Маккейна перевезуть до Вашингтона. Похорони відбудуться у вихідні дні.

Сотні американців зібралися у штаті Аризона, аби попрощатися з сенатором Джоном Маккейном.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, він помер минулих вихідних після тривалої боротьби з раком - за чотири дні до свого 82-ліття.

Сенатор Маккейн уславився і як герой війни, який 5 років провів у в'єтнамському полоні, і як сильний політик, який багато років пропрацював у парламенті та двічі балотувався на президентських виборах. Аби віддати йому шану, люди по кілька годин чекали в черзі.

Цієї п’ятниці труну з тілом Джона Маккейна перевезуть до Вашингтона. Похорони відбудуться у вихідні дні.

Як повідомляв УНІАН, сенатор помер 25 серпня у віці 81 року. Він заповідав не кликати на свій похорон президента Трампа, жорстким опонентом якого він був. Покійний іменував його «імпульсивним» і «дезінформованим», а також критикував Трампа через його політику щодо Сирії, Росії та Китаю. Трамп же називав Маккейна «некомпетентним», а під час президентської кампанії публічно висміяв його, сказавши, що Маккейн «став героєм тому, що потрапив у полон».

Після смерті сенатора Трамп висловив у Twitter співчуття його родині: «Мої найглибші співчуття і повага сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!»

26 серпня видання The Washington Post зі посиланням на свої джерела повідомило, що Трамп заборонив Білому дому оприлюднювати заяву, у якій високо оцінюються героїзм і життя Маккейна.