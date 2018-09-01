У Вашингтоні пройшла церемонія прощання з сенатором Маккейном
У Вашингтонському національному соборі пройшла меморіальна служба, присвячена військовому герою Америки, сенатору Джону Маккейну, який помер 25 серпня в результаті онкологічного захворювання.
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На церемонії виступили екс-президенти країни Джордж Буш-молодший і Барак Обама, повідомляє «Голос Америки».
На меморіальну службу, крім дружини сенатора Сінді Маккейн, дітей та 106-річної матері покійного, було багато запрошених гостей: політиків, дипломатів, діячів культури і мистецтва, представників церкви.
Президента Дональда Трампа не було запрошено на жодну з прощальних церемоній з Маккейном.
Як повідомлялося, в церемонії прощання з Маккейном також взяли участь президент Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк і мер Києва Віталій Кличко.
Маккейна поховають 2 вересня в Аннаполісі (штаті Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив.