У Вашингтоні пройшла церемонія прощання з сенатором Маккейном

Джона Маккейна поховають 2 вересня в Аннаполісі на території Військово-морської академії США, яку він закінчив.

У Вашингтонському національному соборі пройшла меморіальна служба, присвячена військовому герою Америки, сенатору Джону Маккейну, який помер 25 серпня в результаті онкологічного захворювання.

Читайте такожПорошенко попрощався з Маккейном і назвав його "справжнім героєм України" (відео)

На церемонії виступили екс-президенти країни Джордж Буш-молодший і Барак Обама, повідомляє «Голос Америки».

На меморіальну службу, крім дружини сенатора Сінді Маккейн, дітей та 106-річної матері покійного, було багато запрошених гостей: політиків, дипломатів, діячів культури і мистецтва, представників церкви.

Президента Дональда Трампа не було запрошено на жодну з прощальних церемоній з Маккейном.

Як повідомлялося, в церемонії прощання з Маккейном також взяли участь президент Петро Порошенко, колишній прем'єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк і мер Києва Віталій Кличко.

Маккейна поховають 2 вересня в Аннаполісі (штаті Меріленд) на території Військово-морської академії США, яку він закінчив.