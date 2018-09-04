Японія зафіксувала біля своїх кордонів велике угруповання кораблів РФ

До групи входять есмінець, фрегат, кораблі забезпечення та інші судна.

Міністерство оборони Японії повідомило, що у затоці Лаперуза, яка розділяє острова Сахалін і Хоккайдо, пройшли 28 кораблів російського Тихоокеанського флоту. Про це повідомляє агентство Kyodo.

У відомстві вважають, що це найбільше угруповання військових кораблів з часів холодної війни, яке виконало такий маневр.

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В агентстві відзначили, що кораблі не вчинили жодних ворожих дій, а також не порушили японські територіальні води.

До групи входять есмінець, фрегат, кораблі забезпечення та інші судна. Вони пройшли протокою в період з пізнього вечора 1 вересня по другу половину 2 вересня в 210 км від північного узбережжя японського острова Хоккайдо.