Місце Маккейна в Сенаті США посяде досвідчений політик Джон Кайл

Губернатор Арізони Даг Дьюсі вирішив призначити на місце Джона Маккейна в Сенаті США колишнього сенатора Джона Кайла.

Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що Дьюси підтвердив свій вибір в Twitter.

Дьюси вказав, що у Кайла за плечима близько 20 років роботи в Сенаті. Він працював з Маккейном.

There is no one in #Arizona with the stature of Senator Jon Kyl. With nearly two decades of experience in the Senate — serving alongside John McCain — Senator Kyl is prepared to hit the ground running. #KylforAZ#KavanaughConfirmationhttps://t.co/Zb9B8snUxY