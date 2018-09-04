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Місце Маккейна в Сенаті США посяде досвідчений політик Джон Кайл

21:15, 04 вересня 2018
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Джон Кайл повертається до Сенату США після смерті Маккейна / gpoaccess.gov

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Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що Дьюси підтвердив свій вибір в Twitter.

Дьюси вказав, що у Кайла за плечима близько 20 років роботи в Сенаті. Він працював з Маккейном.

Офіційна заява про призначення Кайла, як очікується, відбудеться пізніше в столиці штату Арізона – Фініксі.

Республіканець Джон Кайл був сенатором США від штату Арізона з 1995 по 2013 рік. Раніше, з 1987 по 1995 рік він був членом Палати представників США.

Як повідомляв УНІАН, сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя після боротьби з раком мозку, яка тривала близько року. Політик активно просував у Вашингтоні проукраїнську позицію і критикував путінський режим.

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Теги: #США#Маккейн#сенат