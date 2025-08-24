Журналіст зізнався, що після повернення він спершу планує обійняти своїх батьків і розцілувати їх.

Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк, який сьогодні, 24 серпня, повернувся з російського полону, дав перше інтерв'ю після звільнення. Він заявив, що тепер головне завдання - звільнити решту українців, особливо тих, хто перебуває в полоні з 2022 року.

Емоції після повернення з полону

"Емоції переповнюють. Я дуже щасливий, що повернувся. Тепер для мене цей день не тільки День Незалежності, а й другий день народження", - сказав Хилюк незабаром після повернення.

Кореспондент зазначив, що вже розмовляв зі своїми батьками. Він розповів, що за весь час окупанти передали йому від рідних тільки один лист, і то за 2023 рік, який він отримав у 2025 році.

Як журналіст дізнався про обмін

Хилюк поділився, що натяки на його обмін з'явилися ще кілька днів тому. Проте він сумнівався, оскільки людей іноді забирали, а потім повертали.

"Були сумніви до останнього моменту, коли російський літак приземлився тільки в Білорусі, і коли нам сказали зняти з очей пов'язки і розмотати руки від скотча, тоді я зрозумів - пекло закінчилося", - додав кореспондент.

Журналіст заявив, що дізнався про обмін від своїх сусідів по камері. Спочатку його перевели в іншу камеру, після чого повернули назад і сказали, що ніякого обміну нібито не буде.

Крім того, Хілюк розповів, що його та інших полонених українців змусили підписати "документ" про те, що вони нібито не мають претензій до Росії.

"Про те, що нібито на нас не чинили ні морального, ні фізичного впливу. Тобто, повну нісенітницю, яку в полоні ми, звичайно, всі підписали", - додав журналіст.

Тотальна відсутність інформації в російському полоні

"З листами там, до речі, катастрофа. Ніхто їх майже не отримує. Повний інформаційний вакуум. Люди в полоні мають сили, кажуть, ми будемо триматися. Але велика біда в тому, що ніхто не знає, що з їхніми рідними", - заявив Хилюк.

Журналіст поділився, що в російському полоні була тотальна відсутність будь-якої інформації. Він зізнався, що навіть не знав про те, що Україна звільнила Херсон.

"Ми не знали навіть, котра година. Уперше за 3,5 роки я побачив годинник в автобусі в Білорусі. Календар ми теж вели самі, запам'ятовуючи, яке сьогодні число і яке буде завтра", - наголосив Хилюк.

Журналіст розповів, що за весь час, який він провів у полоні, не бачив майже нічого:

"Ми бачили тільки зафарбовані вікна камери, шматочок неба через відкрите вікно для провітрювання, асфальт, тому що ходили ми зігнутими. Не бачили трави, не бачили птахів, єдині птахи були - ворони на спостережній вежі за всі ці роки".

Хилюк зазначив, що тільки іноді в охоронців можна було дізнатися, коли цього року Великдень. Проте це було більше як виняток.

"Людяних облич я бачив тільки одного за всі ці роки з персоналу, скажімо так", - уточнив журналіст.

Перші плани після повернення з полону

Кореспондент зізнався, що після повернення спершу він планує обійняти своїх батьків і розцілувати їх. Після цього він збирається повернутися на роботу.

Повернення Дмитра Хилюка з російського полону - що відомо

Нагадаємо, що сьогодні, 24 серпня, Україна повернула з російського полону велику кількість полонених і цивільних заручників. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що серед інших додому повернувся кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк.

Дмитра Хилюка тримали в російських в'язницях 3 роки, 5 місяців і 21 день. За весь цей час його близькі отримали лише небагато інформації.

Журналіст разом із батьком були викрадені окупантами на початку березня 2022 року просто на вулиці в селі Козаровичі на Київщині, де проживала його родина. Як і інших місцевих чоловіків, спочатку їх утримували в промисловій будівлі на території сусіднього села.

Тікаючи з Київщини під ударами Сил оборони, росіяни забрали з собою частину цивільних заручників, зокрема й Дмитра Хилюка. Його батька, літнього чоловіка, окупанти пізніше вирішили відпустити.

