Лавров запевнив, що делегації України та Росії продовжать зустрічатися в Стамбулі.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Росія готова продовжити прямі переговори з Україною, які розпочалися в Стамбулі. Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

За його словами, делегації України та Росії продовжать зустрічатися в Стамбулі, як і раніше. Говорячи про потенційну зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, голова МЗС РФ заявив, що це питання не обговорювалося на Алясці, але пізніше було "піднято експромтом".

Також Лавров додав, що РФ "визнає Зеленського де-факто главою режиму" і готова з ним зустрітися для переговорів. Проте він укотре заявив про нібито "нелегітимність" нинішнього президента України.

"Зеленський грає, не піклуючись про зміст, коли говорить про першочерговість для себе зустрічі з Путіним", - додав глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров заявив, що Росія запропонувала "підвищити рівень делегацій" у Стамбулі, щоб обговорити питання, які необхідно довести до відома Зеленського і Путіна.

Також глава МЗС РФ спробував перекласти провину за повномасштабне вторгнення в Україну на Європу. За його словами, деякі європейські політики нібито не бажають завершення війни.

Коли Путін погодиться на переговори

Раніше професор європейських студій в Оксфордському університеті Тімоті Гартон Еш заявив, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення вогню, поки не відчує, що ситуація складається не на користь Москви. За його словами, переговорів про мир не буде принаймні до наступного року.

Аналітик упевнений, що Путін "просто грає" з президентом США Дональдом Трампом, користуючись його маніакальним прагненням отримати Нобелівську премію миру.

