Окремо обговорювалося питання критичних мінералів і промислових активів.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом питання гарантій безпеки для нашої країни, посилення української промисловості та повернення людей. Про це голова Кабінету Міністрів України повідомила в Telegram.

"Сьогодні зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом говорили про гарантії безпеки для України. Вони мають бути реальними - на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не тільки про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність", - написала вона.

Свириденко зазначила, що сильна українська армія і сильна економіка є справжньою гарантією безпеки України. Вона наголосила, що необхідно зберегти потенціал Збройних сил України та розвивати українську промисловість.

"Важливий для нас пріоритет - повернення людей: усі військовополонені, цивільні та викрадені діти мають повернутися додому", - додала глава Кабміну.

Крім того, окремо обговорювалося питання критичних мінералів і промислових активів. Свириденко заявила, що Росія намагається експлуатувати їх на тимчасово окупованих територіях.

"Неприпустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані", - наголосила прем'єр-міністр України.

Свириденко запевнила, що США бачать перспективи співпраці з Україною. Зокрема, вона згадала інвестиції, а також партнерство у відновленні та нових технологіях.

Гарантії безпеки для України - важливі новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для нашої країни від Росії навіть не обговорюються. Він підкреслив, що коло країн, які гарантуватимуть Україні безпеку, має бути таким, яким довіряє український народ.

Крім того, посол України в Туреччині Наріман Джелял розповів, що Анкара може відправити своїх військових в Україну в разі підписання мирної угоди. Він зазначив, що Туреччина може приєднатися до держав, які надають Україні гарантії безпеки.

