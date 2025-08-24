Крім цього, він додав, що остаточне визначення кордонів України залишатиметься за самими українцями.

Війна Росії проти України закінчиться у найближчі пів року. Такий прогноз зробив віце-президент США Джей Ді Венс в етері NBC News.

Він додав, що йому не подобається удар росіян по американському підприємстві у Мукачеві, як і багато інших речей, які зробила РФ. Саме тому, як зазначив Венс, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається зупинити війну.

"Від чого я в захваті прямо зараз - це що ми маємо президента, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства… І що б не було результатом цього, чи закінчиться війна через три місяці, чи шість місяців, сподіваюся, не пізніше, але, можливо, ми повинні пишатися президентом, який намагається припинити вбивства", - висловив думку Венс.

Крім цього, він додав, що остаточне визначення територіальних кордонів України залишатиметься за самими українцями:

"Українці у підсумку самі вирішать, де пролягатимуть територіальні кордони їхньої країни".

Війна в Україні: переговори

Державний секретар США Марко Рубіо висловив думку, що немає сенсу вдаватися в усі подробиці переговорів щодо закінчення війни в Україні, особливо, коли вони проводяться в приватному порядку.

А шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер висловив свої прогнози щодо того, як будуть розвиватися події після двох самітів щодо України, які пройшли на Алясці та у Вашингтоні. На його думку, перший сценарій полягає в тому, що війна продовжиться, оскільки таке припущення є і в самих українців і у європейців.

