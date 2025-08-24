Село розташоване на умовно Куп'янському напрямку.

Українські військові визволили з-під російської окупації село Новомихайлівка Донецької області. Про це повідомляють Головне управління розвідки Міноборони та Третій армійський корпус ЗСУ.

Зазначається, що успішну наступальну операцію провели бійці спецпідрозділу "Артан" у складі ГУР та 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади. Українські військові вибили окупантів з території населеного пункту та відновили контроль над ним.

"Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту", – повідомили в ГУР.

Як результат, українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону на цій ділянці фронту.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України влаштували російським загарбникам "хороші сюрпризи" на Донбасі. Деталей він не розкрив, порадивши дочекатися звіту головнокомандувача ЗСУ.

Трохи згодом Олександр Сирський справді повідомив, що Сили оборони успішно контратакували та зачистили від російських окупантів три населені пункти на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

