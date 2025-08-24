Шеф-редактор вважає, що Трамп навряд чи зможе закінчити війну в Україні, оскільки Путін досі не погодився на жодну ініціативу американського президента.

Після двох самітів щодо України, які пройшли на Алясці та у Вашингтоні, почали проглядатися чотири можливі сценарії розвитку подій.

Про це написав у своєму матеріалі шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер. На його думку, перший сценарій полягає в тому, що війна продовжиться, оскільки таке припущення є і в самих українців.

Ронцхаймер вважає, що цей сценарій наразі видається найімовірнішим, про це говорять і в Україні, і європейські урядовці.

Другий сценарій полягає в тому, що президент США Дональд Трамп домагається миру в Україні.

Однак, шеф-редактор оцінив цей варіант вкрай малоймовірним, оскільки російський диктатор Володимир Путін досі не погодився на жодну ініціативу Трампа. Росія наполягає, що весь Донбас має перейти Росії. Один дипломат Євросюзу сказав BILD:

"Усе, що ми чуємо від російської сторони, це те, що вони хочуть завоювати Донбас за будь-яку ціну, навіть якщо на це підуть ще роки".

"Через оборонні споруди ЗСУ російська перемога на Донбасі, можливо, настане тільки після 3-4 років боїв із важкими втратами", - вважає журналіст і додає, що тільки якщо Трамп зможе домовитися про компроміс щодо Донбасу - наприклад, про заморожування за нинішньою лінією фронту - мир стане реальним.

Згідно з третім сценарієм, Трамп завалить Путіна санкціями. Шеф-редактор розмірковує, що вторинні санкції дійсно могли б вдарити по Путіну, але вони спричинили б можливі економічні наслідки для США. Саме тому Білий дім поки не наважився їх запроваджувати, але джерело журналіста в оточенні Трампа сказало, що "санкції все ще можливі, якщо Путін відмовиться від переговорів".

Але багато європейських аналітиків не вважають, що Трамп має намір вводити жорсткі санкції, оскільки він занадто часто їх обіцяв, але так і не зробив нічого. Один із європейських дипломатів на умовах анонімності сказав журналістові, що "якби Трамп хотів запровадити санкції, він мав би зробити це не пізніше, ніж після відмови Путіна від двосторонньої зустрічі із Зеленським".

"Але, мабуть, Трамп поки що сподівається, що зустріч все ж відбудеться", - припустив Ронцхаймер.

І за четвертим сценарієм США дають Україні нову зброю. США могли б поставити Україні нову зброю, якщо РФ і далі не йтиме на поступки, наприклад, далекобійні ракети, які оплатять інші члени НАТО.

"Захід міг би дати українцям крилаті ракети і сказати росіянам: кожні два тижні буде виходити з ладу черговий завод - доки ви не погодитеся на перемир'я", - вважає німецький політолог Клаудія Майор.

Закінчення війни в Україні

17 серпня видання WSJ назвало два сценарії закінчення війни в Україні. На думку журналістів видання, найкращим сценарієм для України та її європейських союзників, ймовірно, було б обмеження Росії вже окупованими землями.

Однак видання зазначило, що після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці стало незрозуміло, що саме станеться і коли, оскільки ця зустріч зруйнувала надії на дипломатичний прорив.

