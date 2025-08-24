Російський міністр закликає вірити Міноборони РФ, а не доповідям ООН чи власним очам.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заперечив інформацію ООН, яка підтверджує систематичні російські удари по цивільному населенню України. Цинічну заяву він зробив в інтерв'ю американському каналу NBC News

Під час інтерв'ю ведучий послався на звіти ООН, відповідно до яких Росія вбила або поранила близько 50 000 цивільних осіб в Україні, зокрема внаслідок ударів по пологових будинках, церквах, школах та лікарнях.

"Або російські військові жахливо ціляться, або ви цілитеся в цивільних осіб. Що саме з цього?" – запитав Лаврова телеведучий.

На це головний дипломат Росії без тіні сумління заявив, що Росія атакує лише ті об'єкти, які прямо пов'язані з українськими військовими.

"Ми ніколи не атакували цивільні цілі, подібні до тих, що ви згадали", – сказав він, ігноруючи числені факти, добре задокументовані не лише українськими правоохоронцями, але й іноземними фахівцями та ЗМІ.

Лаврова також попросили прокоментувати удар по американському заводу на Закарпатті, який виробляє кавоварки та іншу електроніку. На це голова російського МЗС сказав, що буцімто не чув про це (хоча публічно історію коментував навіть Дональд Трамп). При цьому Лавров заявив, що деякі люди "справді наївні, коли бачать кавоварку у вітрині, і вважають, що це місце, де виробляють кавоварки".

Однак Техаська компанія Flex Ltd., яка володіє заводом, раніше заявляла, що її український завод "суворо зосереджений на виробництві цивільної продукції" та "не виробляє, не постачає та не підтримує жодне військове обладнання чи компоненти, пов’язані з обороною".

Воєнні злочини Росії: дані ООН

Як писав УНІАН, у липні помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної і Південної Америки Мирослав Єнча повідомив, що, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила близько 13,6 тисяч цивільних осіб, ще понад 34,1 тисячі дістали поранення. Однак це лише верифіковані дані, тобто такі, які не включають жертви, які неможливо незалежно перевірити. Тобто оцінка не враховує, наприклад, більшість загиблих у Маріуполі та на інших окупованих територіях, куди експерти ООН не мають доступу.

А на початку серпня спецдоповідачка ООН з питань тортур Еліс Едвардс написала колонку для The New York Times, в якій розповіла про систематичне сексуальне насильство з боку російських солдатів, жертвами якого стають не лише цивільні на окупованих територіях, але навіть полонені українські солдати.

