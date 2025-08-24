Тисячі пунктів у санкційних списках насправді стосують дрібних фірм-прокладок і фізичних осіб, санкціонування яких жодним чином не заважає Росії заробляти гроші на війну.

Від початку повномасштабного вторгнення на Росію було накладено небачену досі в історії кількість міжнародних санкцій. Певний ефект вони справили, ускладнивши агресору життя, однак не зупинили його. Як пише The New York Times (NYT), причина полягає в тому, що більшість накладених санкцій є дріб’язковими, а головне не зроблено – не перекритий потік валюти в Росію.

Загалом за останні 3,5 роки одні тільки США внесли до власних санкційних списків понад 6000 компаній та фізичних осіб, які так чи інакше сприяють російській агресії проти України. Однак Росія продовжує отримувати сотні мільярдів доларів прибутків від міжнародної торгівлі, фінансуючи свою війну. Однією з причин цього є те, що ніхто не карає фінансові установи, в тому числі іноземні, через які Росія проводить свої торговельні угоди, пише NYT.

Журналісти підрахували, що із понад 6000 фігурантів санкційного списку США переважна більшість – це або фізичні особи, або невеликі фірми-прокладки. За допомогу російській агресії під американські санкції потрапили менше 30 великих іноземних компаній, з яких лише п'ять – фінансові фірми.

Відео дня

Одна з головних проблем полягає в тому, що для проведення фінансових операцій Росія в значній мірі покладається на іноземні фінансові фірми. Однак США не надто палають бажанням накладати на них санкції, бо це може зіпсувати відносини з третіми країнами, де ці фірми базуються, акцентує старший науковий співробітник Колумбійського університету та колишній чиновник Міністерства фінансів США Едвард Фішман.

Мартін Хорземпа, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона, додає, що застосування санкцій до великих китайських банків, що допомагають росіянам, могло б нашкодити і торгівлі самих американців. За його словами, багато американських компаній не змогли б платити китайським заводам за товари або отримувати платежі за власний експорт. Це порушило б глобальні ланцюжки поставок для всього, призвівши до різкого зростання цін для американських споживачів.

В останні місяці Європейський Союз запровадив санкції проти двох регіональних китайських банків за сприяння російській міжнародній торгівлі, зазначає NYT. Але Європі бракує фінансових важелів, щоб забезпечити дотримання санкцій у всьому світі, сказала Марія Снєгова, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Американські санкції: останні новини

Як писав УНІАН, попри те, що адміністрація Трампа перебуває при владі вже понад пів року, вона досі не запровадила жодного нового пакету санкцій проти Росії. Це навіть при тому, що Трамп вже кілька разів ставив Путіну ультиматум, обіцяючи санкції по його закінченні.

А от проти Міжнародного кримінального суду, що переслідує воєнних злочинців, Трамп санкції запровадив без проблем. Саме цей суд видав ордер на арешт Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: