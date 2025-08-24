Володимир Миколаєнко був мером Херсона із 2014 до 2020 року.

З російського полону під час сьогоднішнього обміну звільнено колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської військової адміністрації (МВА). Там зазначили, що тодішній мер міста відстоював європейський вибір Херсона під час Революції Гідності, був поруч із громадою у важкі часи.

"Його не зламав полон. Він не став лялькою в руках російських пропагандистів", - наголошується у повідомленні.

"Звільнення Володимира Миколаєнка - це радість для рідних, близьких, друзів і для всієї Херсонської громади. Це ще одне підтвердження того, що жоден наш громадянин не буде забутий, і ми боремося за кожного", - йдеться у повідомленні Херсонської МВА.

Як Володимир Миколаєнко опинився в полоні

Ексмера Херсона окупанти викрали 18 квітня 2022 року. Перед цим він відмовився від пропозицій про співпрацю від нині ліквідованого колаборанта Кирила Стремоусова.

Перший час Миколаєнко перебував у Херсоні, про що свідчили відео, оприлюднені окупантами.

До кінця листопада 2022 року про його долю нічого не було відомо - до тих пір поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що він перебуває у російському полоні.

У травні 2025 року з’явилися дані, що ексмер Херсона відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Це відбулося ще у 2022 році і після цього росіяни більше не включали його до списків на обмін.

