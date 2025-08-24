Станція "Унеча" має ключове значення для транспортування російської нафти.

Супутникові знімки зафіксували знищення насосної станції на станції "Унеча" у Брянській області. Це призвело до зупинки нафтопроводу "Дружба".

Відповідний супутниковий знімок опублікував Telegram-канал Exilenova+. Як пише Militarnyi, на знімку видно, що удари українських дронів призвели до пожежі, внаслідок якої було повністю знищено приміщення самої насосної станції та декілька менших технічних приміщень та технологічне обладнання.

Видання зазначило, що "Унеча" має ключове значення для транспортування російської нафти до порту Усть-Луга, на який припадає значна частина експортних поставок російської нафти та перекачування нафти до Словаччини та Угорщини.

Відео дня

Атака на нафтопровід "Дружба"

Нову атаку на станцію українські дрони здійснили 21 серпня, про що повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

На наступний день міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що трубопровід припинив перекачувати нафту.

Це вже другий удар по цій нафтоперекачувальній станції, перший був здійснений 12 серпня. Тоді ударом було знищено дві насосні станції, а також технічне приміщення та обладнання.

14 серпня спільнота "Dnipro Osint Гарбуз" оприлюднив супутникові знімки, що підтверджували пошкодження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча" в Брянській області. Тоді ж OSINTери розповіли, що біля насосної станції помітно великі сліди пожежі, і станція не може працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: