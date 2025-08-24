Рідні полоненого окупанта спершу не повірили, що з ними говорить саме він.

У Курській області РФ українські військові взяли в полон 43-річного російського офіцера-морпіха на ім'я Сергій. Під час інтерв'ю українському журналісту Дмитру Карпенку він зателефонував своїм рідним, і ця розмова вийшла досить кумедною.

З'ясувалося, що полонений росіянин народився в Москві і має вищу освіту. Він отримав звання лейтенанта під час навчання в будівельному ВНЗ, коли проходив військову кафедру.

Окупант зізнався, що через пияцтво йому не вдавалося довго затримуватися на жодній роботі. У підсумку він вирішив приєднатися до російської армії, підписавши контракт до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відео дня

Сергій розповів, що він перебуває в полоні вже 10 місяців. У РФ його вважають зниклим безвісти.

Коли росіянин зателефонував своїй мамі та сестрі, вони спершу не повірили, що це він. Рідні попросили окупанта назвати імена дідуся, бабусі, а також їхні прізвища. Зрештою вони переконалися, з ким вони розмовляють.

Під час розмови з рідними окупант зазначив, що його дідусь і бабуся родом з України. Після того як сестра та його мама з'ясували, що Сергій здоровий і з ним усе гаразд, вони почали засипати його запитаннями.

"Як тебе повернути? Чому ти посміхаєшся? Нам не до сміху. Тобі там весело? Чим ти там займаєшся?", - говорили мама і сестра полоненого росіянина.

Пізніше мати окупанта обурилася тим, що її син потрапив у полон. Вона наголосила, що рідні переживають за нього.

"Що ти наробив? Ми не знаємо, що нам робити... У мене самої здоров'я немає, ноги не носять. Ти подумав про матір? Як вона там? Ходить, повзає, лежить", - заявила жінка.

Потім окупант пожартував, що його мама, мабуть, досить бадьора. Після цього Сергій нарвався на грубість.

"Вояка. Взяти б тебе ганчіркою, та морду набити", - вилаяла мати окупанта.

Полонений окупант розповів, як опинився на війні через борг

Раніше в інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенку російський полонений розповів, що уклав контракт для участі у війні проти України, бо мав великі борги і хотів заробити 2 мільйони рублів. Проте він так і не отримав цих грошей.

За словами росіянина, контракт він уклав 20 грудня 2024 року. Він зізнався, що хотів заробити грошей для поліпшення умов проживання.

Вас також можуть зацікавити новини: