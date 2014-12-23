Патріарх Кирил нагородив орденом головного пропагандиста РФ Дмитра Кисельова

15:22, 23 грудня 2014
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Також орден з рук патріарха отримав гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв.

сайт РПЦ

Патріарх РПЦ Кирил нагородив орденами телеведучого і гендиректора російського інформагентства "Россия сегодня" Дмитра Кисельова, а також гендиректора ВДТРК Олега Добродєєва. Про це повідомляє прес-служба церкви, передає Українська правда.

Зустріч відбулася 22 грудня в Тронному залі Патріаршої резиденції в Даниловому монастирі в Москві.

У повідомленні наголошується, що Добродєєва нагороджено орденом преподобного Сергія Радонезького II ступеня "за увагу до допомоги Російської Православної Церкви та у зв'язку з 55-річчям".

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Такий самий орден Кирил вручив Кисельову "зважаючи на ревні труди на благо Церкви і Вітчизни і у зв'язку з 60-річчям від дня народження".

Олег Добродєєв (народжений 28 жовтня 1959) очолює Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію майже 15 років.

Заступник генерального директора ВДТРК Дмитро Кисельов (26 квітня 1954 року) очолює міжнародне інформаційне агентство "Россия сегодня", яке називають головним рупором Кремля.

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