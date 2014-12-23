Чверть загиблих у цьому році журналістів були міжнародними репортерами

Це майже вдвічі вище показників попередніх років, заявили в організації, передає радіо "Свобода". У звіті комітет заявляє про загибель щонайменше 60 журналістів загалом у 2014 році у зв’язку зі своєю професійною діяльністю. Минулого року таких випадків було 70. На даний час організація перевіряє ще щонайменше 18 випадків смерті журналістів, щоб встановити, чи пов’язані вони з їхньою професійною діяльністю.

Читайте такожУкраїна стала світовим лідером з арештів і викрадень журналістів

Найбільше журналістів (щонайменше 17) загинули у Сирії, яка третій рік поспіль залишається найнебезпечнішою для працівників ЗМІ країною, йдеться у звіті. Серед загиблих у Сирії – американські журналісти Джеймс Фоулі і Стівен Сотлоф, відео зі стратою яких бойовики угруповання «Ісламська держава» оприлюднили у серпні і вересні.

Із п’яти журналістів і двох працівників ЗМІ, вбитих цього року в Україні, 6 були міжнародними журналістами, заявили в організації, що базується в Нью-Йорку. В Україні загибель журналістів через їхню професійну діяльність зафіксували вперше з 2001 року, йдеться у звіті.

За словами виконавчого директора Комітету Джоела Саймона, напади на міжнародних репортерів «свідчать про погіршення ситуації в зонах конфліктів, де західних журналістів нерідко навмисно обирають як жертв».