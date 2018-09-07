CNN: Росія двічі погрожувала атакувати війська США в Сирії

Виправданням для атаки Москва називала нібито наявність бойовиків на територіях, які контролюють американські сили.

За минулий тиждень Росія двічі погрожувала США, що разом з армією режиму Башара Асада готова атакувати місцевість, де базуються десятки американських солдатів. При цьому, російська сторона стверджувала, що нібито в регіоні під американським протекторатом є «бойовики».

Заяви Москви викликали занепокоєння військового командування Америки з приводу того, що в разі російського наступу на регіон американські солдати будуть під загрозою, повідомляє CNN. У відповідь Вашингтон порадив російській стороні навіть не думати про те, щоб кинути виклик американській військовій присутності в Сирії.

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Кілька чиновників з Пентагону розповіли CNN, що напруга нависла над базою «Ет-Танф» антитерористичних коаліційних сил на чолі зі США, яка розташована в провінції Хомс. Союзні сили на чолі з Америкою використовують її для війни проти «Ісламської держави». Зважаючи на те, що вона розташована неподалік від кордону Сирії, Йордану і Іраку, база має особливе стратегічне значення. Адже Вашингтон, Москва і Тегеран змагаються за контроль над сирійським регіоном.

Існують побоювання, що Росія може використати авіацію чи кораблі біля східного узбережжя Середземного моря для ракетних ударів проти тих, кого вона називає «бойовиками». Така операція може призвести до того, що армії США і Росії будуть втягнуті в пряму сутичку. Втім, джерела телеканалу повідомили, що жодних розгортань російських військ впродовж останніх днів не спостерігалося.

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Американські чиновники розповіли CNN, що міністр оборони США Джеймс Меттіс і начальник командного штабу генерал Джозеф Данфорд отримали останні розвіддані. У свою чергу, американські війська в регіоні мають повне право на самозахист. І в разі російської атаки проти них їм не буде потрібен додатковий наказ американського уряду, щоб відкрити вогонь у відповідь.

«Ми абсолютно чітко порадили їм тримати подалі від Ет-Танф. Адже ми будемо змушені відповісти. США не хочуть вступати в бій проти сил уряду Сирії чи будь-яких груп, які надають йому підтримку. Однак, в разі атаки США не будуть вагатися і застосують необхідну і релевантну силу для захисту американських, коаліційних чи партнерських сил», - сказав CNN неназваний чиновник в американському міноборони.