Newsweek: Росія може спричинити спалах екстремізму у світі

Експерти вказують, що без американського лідерства світ стане більш небезпечним з вини Москви і Пекіна.

Новий звіт лідерів Національної комісії з терористичних атак проти США вказує на те, що зростання впливовості Росії і Китаю загрожує посиленням екстремізму по всьому світі.

Тому американські експерти закликають Вашингтон більш активно боротися за відновлення свого глобального лідерства.

Як пише Newsweek, звіт був опублікований на 17 річницю терактів, які сталися у США 11 вересня 2001 року. В ньому зазначається, що Росія і Китай зацікавлені в тому, щоб просувати появу більш авторитарних урядів у розвиненому світі. Якщо це станеться, можуть з'явитися насильницькі екстремістські рухи опору.

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При цьому, автори документу намагалися не говорити про захоплення президента Дональда Трампа авторитарними лідерами, такими як Володимир Путін, щоб їхні твердження не мали забарвлення політизованості. Хоча поведінка нинішнього американського лідера дуже шкодить традиційним американським союзам.

"Настав час для нової стратегії США. Замість того, щоб зосереджуватися на захисті американської землі, новим пріоритетом для американської політики повинно стати зміцнення країн у хиткому стані, щоб допомогти їм збудувати стійкість проти тривожного зростання насильницького екстремізму всередині їхніх суспільств", - йдеться в звіті.

Якщо раніше терористичні групи намагалися завдати удар по США з-за кордону, тепер бойовики намагаються узурпувати уряди і стати державними гравцями. Навіть "Ісламська держава" намагалася вдавати з себе країну з жорстокими правилами. Все це викликає занепокоєння, які будуть посилюватися, тому що Росія і Китай посилюють свій вплив у "хитких країнах".

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Москва і Пекін не допомагають іншим урядам для того, щоб вони зміцнили захист прав людини чи побороли корупцію. Вони цього не вимагають. А отже лідери можуть піддатися спокусі стати більш авторитарними, щоб зберегти владу у своїх руках і придушити невдоволене населення.

Автори звіту наводять в якості прикладу ситуацію в Нігерії. США відмовили країні у продажі штурмових гелікоптерів "Кобра" через порушення прав людини. Але потім Росія запропонувала Нігерії свої Мі-35М і навіть почала проводити тренування для нігерійської армії.