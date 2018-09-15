Держсекретар США пообіцяв серйозну відповідь у разі втручання Росії у вибори

Держсекретар США додав, що указ Трампа передбачає введення як персональних санкцій проти фізичних осіб, так і заходи, спрямовані проти економіки ворожої держави.

Росію чи будь-яку іншу державу у разі втручання в американські вибори очікують швидкі й серйозні наслідки.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає РБК.

Він підкреслив, що за останні роки Росія проявляла агресію, використовуючи дезінформацію та інші засоби, щоб сприяти нестабільності ситуації в США. За його словами, в указі президента Дональда Трампа про санкції за втручання у вибори передбачена відповідь на такі дії.

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"Якщо Росія чи будь-який інший закордонний уряд або особи, які діють в їхніх інтересах, втрутяться у вибори в США, наслідки будуть швидкими і серйозними", - сказав Помпео.

Держсекретар додав, що указ передбачає введення як персональних санкцій проти фізичних осіб, так і заходи, спрямовані проти економіки ворожої держави. "І якщо уряд цієї країни затвердив, направляв, спонсорував або підтримував втручання у вибори, то ми за ними прийдемо", - пообіцяв Помпео.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції за втручання в американські вибори, що передбачає введення санкцій проти іноземців.

Судячи з чернетки наказу, про яку напередодні підписання писав Reuters, втручання визначається в документі як спроба зламу "виборчої інфраструктури", або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в Інтернеті або систематичних "зливів" секретної політичної інформації.