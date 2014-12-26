В Індонезії розпочався траур за загиблими через потужне цунамі 2004 року (фоторепортаж)

Поминальні церемонії також проходять у Таїланді і на Шрі-Ланці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Понад 228 тисяч людей загинули в результаті стихійного лиха в Індійському океані, що сталося 26 грудня 2004 року.

Найбільше постраждала індонезійська провінція Ачех, яка знаходилася найближче до епіцентру підводного землетрусу, що викликав цунамі, - там загинуло 170 000 осіб.

Читайте такожНа Філіппінах через тайфун евакуювали понад півмільйона осібУ столиці провінції, Банда-Ачех, тисячі людей зібралися в день річниці у Великій мечеті - будівлі споруди XIX століття, яке стало одним з небагатьох будівель, що вціліли після удару стихії.

Імам мечеті Асман Ісмаїл сказав, що цунамі стало важливим уроком для провінції Ачех, яка протягом майже 30 років була ареною збройного конфлікту. "Після цунамі ніхто не бореться один проти одного, люди живуть в мирі та гармонії до цього дня", - сказав він.

Зусилля, спрямовані на припинення конфлікту, відновилися після цунамі, що призвело до укладення мирної угоди між урядом і повстанцями в серпні 2005 року.

Довідка. Цунамі було викликано землетрусом магнітудою 9,1 бала у індонезійського острова Суматра. Це був найпотужніший підземний поштовх за 40 років.

У провінції Ачех землетрус обрушив будинки і великі будівлі, люди в паніці вибігали на вулиці.

20 хвилин потому на провінцію обвалилася хвиля висотою в шестиповерховий будинок (20-30 метрів), тисячі людей були поховані під шаром густого чорного бруду. Ті, кому пощастило, врятувалися, вчепившись за дерева.