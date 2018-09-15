РосЗМІ знайшли зв'язок підозрюваного в отруєнні Скрипалів із розвідкою РФ

У довідці, опублікованій раніше виданнями The Insider і Bellingcat, є позначки, які дійсно можуть свідчити про те, що Олександр Петров має відношення до російської розвідки.

Російські журналісти знайшла докази, які можуть свідчити про причетність підозрюваних в отруєнні Скрипалів Олександра Петрова та Руслана Боширова до Міністерства оборони РФ.

"Новая газета" відсилається до спільного матеріалу The Insider і Bellingcat, в якому вони опублікували довідку з ФМС на Олександра Петрова.

Як відзначає російське видання, в цій довідці ФМС є позначки, які дійсно можуть свідчити про те, що Олександр Петров має відношення до російської розвідки. Наприклад, там стоїть позначка "є лист с. с". Абревіатурою "С. С" зазвичай позначають інформацію під грифом "цілком таємно" (совершенно секретно - рос.).

"Але ніхто не звернув увагу на іншу позначку в довідці, яка набагато більш явно доводить причетність Петрова до Міністерства оборони Росії. У довідці ФМС є позначка "данних не надавати", і в ній вказано телефон: 195-79-66", - йдеться в статті.

Цей номер належить до АТС 195 в Хорошевському районі Москви. У цьому ж районі знаходиться і штаб-квартира ГРУ Міноборони Росії. В тому, що телефон з довідки ФМС на Петрова належить Міністерству оборони Росії, легко переконатися й іншим способом. Можна в будь-якому пошуковику вбити перші 5 цифр з довідки на Петрова і знайдеться кілька номерів телефонів підрозділів і підвідомчих структур Міноборони.

Читайте також"Отруювачі" Скрипалів про мету свого візиту в Солсбері: приїхали "подивитись на собор" (відео)

Приміром, у журналу "Зарубежное военное обозрение" Міністерства оборони телефон (499) 195-79-64 (відрізняється тільки на одну цифру від номера з довідки на Петрова). Редакція журналу розташовується на Хорошевському шосе, поблизу зі штаб-квартирою ГУ ГШ.

"Швидше за все, номер у довідці ФМС на Петрова, - це телефон відділу кадрів місця, де вони служать", - припустив у розмові з "Новой газетой" колишній співробітник спецслужб.

Раніше УНІАН повідомляв, що автори спільного розслідування Bellingcat і The Insider на підставі паспортних даних, які вони виявили, прийшли до висновку, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов дійсно є співробітниками спецслужб РФ.

Нагадаємо, 5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова та Руслана Боширова.

Міністр безпеки Великобританії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.