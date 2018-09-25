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Участь у Генасамблеї ООН вперше в історії взяло немовля (фото, відео)

10:41, 25 вересня 2018
Світ
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Прем’єрка Нової Зеландії зі своєю донькою на ГА ООН / REUTERS

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Як йдеться в сюжеті ТСН, прем’єрка Нової Зеландії Джесінда Ардерн, яка не так давно народила, взяла з собою у відрядження і доньку, і її підгузки. Доки вона виступала на саміті миру, 3-місячну Неве Те Ароху тримав на руках батько, що теж сидів у залі.

В Нью-Йорку нині відкриються генеральні дебати, участь в яких полетів брати і президент України Петро Порошенко. Він виступатиме вже завтра.

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Теги: #немовля#Генасамблея ООН