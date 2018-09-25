Участь у Генасамблеї ООН вперше в історії взяло немовля (фото, відео)
10:41, 25 вересня 2018Світ
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Прем’єрка Нової Зеландії Джесінда Ардерн, яка не так давно народила, взяла з собою у відрядження доньку.
Прем’єрка Нової Зеландії зі своєю донькою на ГА ООН / REUTERS
Участь в Генеральній асамблеї ООН вперше в історії взяло немовля.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, прем’єрка Нової Зеландії Джесінда Ардерн, яка не так давно народила, взяла з собою у відрядження і доньку, і її підгузки. Доки вона виступала на саміті миру, 3-місячну Неве Те Ароху тримав на руках батько, що теж сидів у залі.
В Нью-Йорку нині відкриються генеральні дебати, участь в яких полетів брати і президент України Петро Порошенко. Він виступатиме вже завтра.
Участь в Генеральній асамблеї ООН вперше в історії взяло немовля
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