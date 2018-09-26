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Анджеліна Джолі здивувала зовнішнім виглядом на зйомках нового фільму (фото)

14:02, 26 вересня 2018
Світ
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Дія фільму заснований на романі Джеймса Скотта «На утриманні» / скришот

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі здивувала новим образом. Днями папараці сфотографували 43-річну Анджеліну на знімальному майданчику.

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Зараз актриса знімається у фантастичному фільмі «Come Away».

У проекті Джолі виконує головну роль. Екс-кохана Бреда Пітта була помічена в перуці з світлого волосся і старомодному вбранні.

Дія фільму заснований на романі Джеймса Скотта «На утриманні». Драма стане приквелом казок "Пітер Пен" і "Аліса в країні чудес".

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Теги: #Анджеліна Джолі