Анджеліна Джолі здивувала зовнішнім виглядом на зйомках нового фільму (фото)
14:02, 26 вересня 2018Світ
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Зараз актриса знімається у фантастичному фільмі "Come Away".
Дія фільму заснований на романі Джеймса Скотта «На утриманні» / скришот
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі здивувала новим образом. Днями папараці сфотографували 43-річну Анджеліну на знімальному майданчику.
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Зараз актриса знімається у фантастичному фільмі «Come Away».
У проекті Джолі виконує головну роль. Екс-кохана Бреда Пітта була помічена в перуці з світлого волосся і старомодному вбранні.
Дія фільму заснований на романі Джеймса Скотта «На утриманні». Драма стане приквелом казок "Пітер Пен" і "Аліса в країні чудес".
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