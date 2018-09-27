Трамп влаштував перепалку з журналістом на прес-конференції

На прес-конференції Трамп знову торкнувся теми "fake news".

Американський президент Дональд Трамп під час прес-конференції вступив у перепалку з журналістом The New York Times.

Про інцидент написала сама газета. Зазначається, що глава держави надав журналісту видання можливість поставити питання. Трамп підкреслив, що зробив це «щоб вшанувати газету, яку колись любив». У відповідь журналіст сказав, що газета процвітає на своїй «погибелі».

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«Скажіть, це спасибі пану Трампу», — зауважив Трамп.

Журналіст утримався від подяки президенту країни.

Раніше Трамп в черговий раз прокоментував публікацію The New York Times про «опір» у Білому домі і закликав газету провести розслідування стосовно самої себе.