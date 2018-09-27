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Трамп влаштував перепалку з журналістом на прес-конференції

12:34, 27 вересня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Про інцидент написала сама газета. Зазначається, що глава держави надав журналісту видання можливість поставити питання. Трамп підкреслив, що зробив це «щоб вшанувати газету, яку колись любив». У відповідь журналіст сказав, що газета процвітає на своїй «погибелі».

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«Скажіть, це спасибі пану Трампу», — зауважив Трамп.

Журналіст утримався від подяки президенту країни.

Раніше Трамп в черговий раз прокоментував публікацію The New York Times про «опір» у Білому домі і закликав газету провести розслідування стосовно самої себе.

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Теги: #журналіст#Дональд Трамп