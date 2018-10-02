Глава Пентагону скасував візит до Китаю на тлі погіршення відносин між країнами - CNN

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його дружбі з китайським лідером Сі Цзіньпіном може настати край.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс скасував запланований на жовтень візит до Пекіна, що стало ще однією ознакою погіршення відносин між США та Китаєм.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваних американських посадовців.

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Меттіс, як наголошується, планував відвідати китайську столицю і зустрітися з високопосадовцями КНР, аби обговорити питання безпеки. Несподіване скасування візиту поки не підтверджено Пентагоном офіційно.

Рішення було прийнято на тлі росту суперечностей між Вашингтоном та Пекіном з низки питань – від тарифної політики Адміністрації Трампа щодо китайських товарів, до анонсу санкцій проти структур китайських збройних сил.

На прес-конференції в середу президент США Дональд Трамп заявив, що його дружбі з китайським лідером Сі Цзіньпіном може настати край.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у прагненні втрутитися в хід проміжних виборів у Конгрес, намічених на 6 листопада.