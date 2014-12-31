У Росії будуть саджати за водіння в нетверезому стані

У Російській Федерації вводиться кримінальна відповідальність за повторне водіння автомобіля в п'яному вигляді.

Як повідомляє Газета.ру, відповідний закон підписав президент РФ.

У документі наголошується, що якщо водій буде зупинений у стані алкогольного сп'яніння двічі, йому загрожує кримінальна відповідальність терміном до двох років позбавлення волі.

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У разі аварії зі смертельним наслідком з вини п'яного водія, термін ув'язнення становитиме від двох до семи років. Якщо жертвами аварії стануть дві людини і більше, винуватець ДТП буде відбувати покарання від чотирьох до дев'яти років.