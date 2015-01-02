В Австралії лісові пожежі вийшли з-під контролю
16:45, 02 січня 2015Світ
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Лісові пожежі в Австралії вийшли з-під контролю.
Стихія вирує на півдні Австралії / Flickr, Nicolas Emmanuel-Emile
Стихія вирує на півдні країни, де температура повітря сягнула + 46 градусів за Цельсієм. На думку спеціалістів, саме рекордна спека спричинила займання. У гірській місцевості ситуацію ускладнюють пориви вітру, повідомляє Euronews.
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У штаті Вікторія вигоріло майже дві тисячі гектарів лісу. Знищені й кілька помешкань. Постраждалих немає, але місцеві жителі розповідають, що ледь встигли врятуватися, адже вогонь за кілька годин посилився удесятеро. У штаті Південна Австралія полум‘я також загрожує будинкам. До гасіння пожеж залучено дев‘ять літаків.
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