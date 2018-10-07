В Афганістані під час нападу талібів загинули 10 поліцейських

Бійці ісламського руху підпалили будівлю уряду в окрузі Сайед-Абад і зруйнували щойно побудовані контрольно-пропускні пункти.

В Афганістані в центральній провінції Вардак в результаті нападу бійців ісламського руху "Талібан" загинули 10 поліцейських.

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Про це повідомляє Reuters.

"Таліби в суботу ввечері підпалили будівлю уряду в окрузі Сайед-Абад і захопили начальника районної поліції і дев'ятьох інших поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Неодноразові напади на важливі провінції, такі як Вардак і сусідня Газні, переконують, якою нестабільною залишається ситуація в Афганістані за два тижні до загальнодержавних парламентських виборів.

За словами прес-секретаря кабінету губернатора провінції Вардак Абдула Рахмана Мангалу, таліби напали на деякі цивільні будинки після того, як вбили 10 поліцейських, і зруйнували щойно побудовані контрольно-пропускні пункти.