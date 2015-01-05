У США поліцейські застрелили чоловіка, що пробрався на територію дільниці
09:19, 05 січня 2015Світ
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Офіцери були змушені відкрити вогонь у зв'язку з тим, що після прохання покинути територію дільниці чоловік потягнувся за зброєю.
REUTERS
У Сан-Франциско співробітники поліції застрелили чоловіка, що пробрався на парковку поліцейської дільниці.
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Associated Press.
Читайте такожУ Нью-Йорку темношкірий з помсти застрелив двох поліцейських (фото)За даними поліції, офіцери були змушені відкрити вогонь у зв'язку з тим, що після прохання покинути територію дільниці чоловік потягнувся за зброєю. Пізніше стало відомо, що воно було несправжнім.
Чоловік помер у госпіталі від отриманих поранень.
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