У США поліцейські застрелили чоловіка, що пробрався на територію дільниці

У Сан-Франциско співробітники поліції застрелили чоловіка, що пробрався на парковку поліцейської дільниці.

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на Associated Press.

Читайте такожУ Нью-Йорку темношкірий з помсти застрелив двох поліцейських (фото)За даними поліції, офіцери були змушені відкрити вогонь у зв'язку з тим, що після прохання покинути територію дільниці чоловік потягнувся за зброєю. Пізніше стало відомо, що воно було несправжнім.

Чоловік помер у госпіталі від отриманих поранень.