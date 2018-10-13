Помер французький архітектор, який спроектував кілька десятків аеропортів по всьому світу

Поль Андрьо спроектував аеропорти Шарль-де-Голль і Орлі у Франції, а також аеропорти Абу-Дабі і Дубаю.

У віці 80 років помер французький архітектор Поль Андрьо. Читайте такожУ Пекіні побудують найбільший аеропорт у світі Повідомлення про смерть було розміщено на сайті Академії витончених мистецтв Франції, передає kommersant. Поль Андрьо спроектував кілька десятків аеропортів по всьому світу, в тому числі Шарль-де-Голль (Франція), Орлі (Франція), Сукарно Хатта (Індонезія), Пудун (Китай), Ніной Акіно (Філіппіни), міжнародні аеропорти-Абу-Дабі, Дубаю і Каїра. Він керував роботами з завершення будівництва Великої арки Дефанс у Парижі і спроектував Національний центр виконавських мистецтв в Пекіні.

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