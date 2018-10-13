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Помер французький архітектор, який спроектував кілька десятків аеропортів по всьому світу

14:27, 13 жовтня 2018
Світ
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Поль Андре \ REUTERS

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Повідомлення про смерть було розміщено на сайті Академії витончених мистецтв Франції, передає kommersant.

Поль Андрьо спроектував кілька десятків аеропортів по всьому світу, в тому числі Шарль-де-Голль (Франція), Орлі (Франція), Сукарно Хатта (Індонезія), Пудун (Китай), Ніной Акіно (Філіппіни), міжнародні аеропорти-Абу-Дабі, Дубаю і Каїра. Він керував роботами з завершення будівництва Великої арки Дефанс у Парижі і спроектував Національний центр виконавських мистецтв в Пекіні.

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Теги: #помер