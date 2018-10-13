Командувач силами НАТО в Європі закликав не забувати про посилення російської армії

НАТО має нарощувати свої можливості і тренування, щоб залишатися домінуючим у військовому питанні, зазначив військовий.

США і їхні союзники готові реагувати на зростаючу загрозу з боку Росії, заявив командувач силами США і НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті і закликав не забувати про посилення російської армії.

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«Росія налаштована посилити свою присутність, вона модернізує збройні сили, і це не є для нас сюрпризом, проте ми повинні стежити за цим», - заявив він в інтерв'ю Sky News. «Ми повинні нарощувати свої можливості і тренування, щоб залишатися домінуючими у військовому питанні», - сказав Скапаротті.

«Щоб наші країни були в безпеці в непередбачуваному світі, нам необхідно підтримувати наш союз», - сказав він. «Нам потрібно пройти навчання, і нам потрібно тренуватися у всіх сферах - в морі, в повітрі, на суші і в кіберпросторі».

НАТО проведе в кінці жовтня масштабні навчання Trident Juncture-2018. Сценарій: напад «великої країни» на Норвегію і колективна відсіч їй зусиллями всіх членів альянсу.