800 млн голодуючих та 1,6 млрд людей з ожирінням: сьогодні відзначається Всесвітній день продовольства (відео)

Просто зараз на планеті від недоїдання страждають понад 800 млн людей.

Сьогодні Всесвітній день продовольства – день, присвячений проблемам голоду, недоїдання і злиднів.

Просто зараз на планеті від недоїдання страждають понад 800 млн людей. За даними ООН, чотирьом країнам світу загрожує голод – Ємену, Південному Судану, Нігерії та Сомалі.

У той же час від надмірної ваги страждають близько 1,6 млрд осіб. Третина всієї виробленої їжі в світі просто викидається. Приблизно 760 мільйонів людей живуть за межею бідності – на 1,9 долара в день. Тоді як статки 8 найбагатших людей світу дорівнюють доходам половини людства.

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За останні 40 років особисті витрати на товари і послуги в усьому світі зросли більш ніж в 4 рази. І сьогодні, у 21 столітті, блага на планеті розподіляються нерівномірно.