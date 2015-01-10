У Парижі евакуювали людей у зв'язку із загрозою вибуху в готелі (фото)
15:57, 10 січня 2015Світ
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У Парижі через повідомлення про загрозу вибуху евакуйовані люди з готелю Sequoia Lodge, що знаходиться на території Діснейленду.
Чергова НП у Франції \ Le Parisien
Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на газету Le Parisien.
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Повідомляється, що жінка приблизно 30 років кричала з вікна своєї кімнати у готелі, що є подругою Амеди Кулібалі, який напередодні захопив заручників в магазині, і погрожувала підірвати готель.
Служба безпеки готелю викликала поліцію, яка заарештувала жінку.
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