У Парижі евакуювали людей у зв'язку із загрозою вибуху в готелі (фото)

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на газету Le Parisien.

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Повідомляється, що жінка приблизно 30 років кричала з вікна своєї кімнати у готелі, що є подругою Амеди Кулібалі, який напередодні захопив заручників в магазині, і погрожувала підірвати готель.

Служба безпеки готелю викликала поліцію, яка заарештувала жінку.