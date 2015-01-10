Майже 200 машин зіткнулися в Мічигані через сильний снігопад

За даними поліції, одна людина загинула. Ще близько 20 звернулися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, повідомляє ТСН.uа. Згідно з уточненими відомостями, які поліцейські поширили в суботу, всього на шосе №94 в п'ятницю зіткнулися 193 автомобіля, в тому числі і вантажівки.

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В даний час дорога залишається перекритою в обох напрямках. Зараз там залишається більш 50 пошкоджених машин.

Нагадаємо, що в США після 19 градусів тепла різко вдарили морози і засипало снігом.