Батько хворого, який забарикадувався із ним у техаській лікарні, здався поліції - ЗМІ

Про це повідомляє телеканал KHOU з посиланням на дані поліції, передає Лента.ру.

Співробітники правоохоронних органів протягом кількох годин вели переговори з чоловіком. Мотиви його дій не розкриваються. Чоловік був без зброї, тепер він перебуває під арештом.

Офіс шерифа графства Харріс раніше повідомив, що чоловік, який увірвався ввечері в суботу, 10 січня, в Регіональний медичний центр Томбала, є батьком одного з пацієнтів. Він був сильно стурбований погіршенням стану здоров'я сина і забарикадувався з ним в лікарняній палаті у відділенні інтенсивної терапії.

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Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік увірвався в лікарні американського міста Томбал, штат Техас, і взяв у заручники щонайменше двох осіб. Також повідомлялося, що він є батьком померлого пацієнта.