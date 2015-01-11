У паризькому магазині співробітник-мусульманин врятував 15 людей під час теракту (відео)

24-річний мусульманин Лассана Батілі, виходець із Малі, провів відвідувачів у підвал, коли терорист увірвався до магазину. Батілі відключив систему охолодження і погасив світло, передає meduza.io.

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Через деякий час Батілі запропонував заручникам вибратися з будівлі, піднявшись на вантажному ліфті. Вони відмовилися через побоювання, що терорист почує шум і помітить їх. Батілі один покинув укриття в підвалі і вибрався на вулицю, де його затримала поліція. Поліцейські, очевидно, прийняли його за терориста, наказали йому лягти на землю і покласти руки за голову. Саме цей епізод, напевне, потрапив на відеозапис, зроблений одним з очевидців.

Батілі провів під вартою близько години. Він розповів поліції про те, що відбувається в магазині, і склав план будівлі, чим допоміг підготувати операцію зі звільнення заручників.

У соцмережах опубліковано безліч постів, автори яких дякують Батілі, а також закликають винагородити його і надати йому французьке громадянство. У зв'язку з історією Батілі також згадують французького поліцейського Ахмеда Мерабе, мусульманина за віросповіданням, який загинув під час нападу терористів на редакцію сатиричної газети Charlie Hebdo 7 січня. Усього під час того нападу загинули 12 осіб.