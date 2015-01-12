На виборах президента Хорватії перемагає кандидат від опозиції

Першою жінкою-президентом республіки стане екс-глава МЗС і кандидат від провідної опозиційної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Дозвольте привітати з перемогою новообраного президента Колінду Грабар-Кітарович", - сказав Йосипович.

Після підрахунку 97,7% бюлетенів Грабар-Кітарович набирає 50,54% голосів, Йосипович - 49,46%.

Йосипович в минулому користувався широкою підтримкою у Хорватії, але останнім часом піддавався критиці за те, що економіка країни вже шостий рік не може вибратися з рецесії.

Грабар-Кітарович пообіцяла покласти край рецесії у разі обрання. Вона, зокрема, пропонувала у своїй передвиборчій програмі внести зміни до Конституції, щоб посилити повноваження президента.

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