"Всі потраплять, хто в пекло, хто в рай": у Кремлі прокоментували слова Путіна про ядерний удар

Прес-секретар президента РФ пояснив, що в російській доктрині право на перший ядерний удар «не зафіксовано».

У Кремлі пояснили, що в словах президента Росії Володимира Путіна головне те, що РФ першою не використовуватиме ядерну зброю, а не те, що росіяни потраплять до раю в разі початку війни з використанням цього виду зброї.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, на прохання прокоментувати риторику глави російської держави, яку використовують шахіди.

«Я можу пояснити. Там йшлося не про рай головним чином, не про те, хто куди потрапить, а йшлося про те, і це головне, і це багато хто пропустив - про те, що на доктринальному рівні Росія не залишає за собою права превентивного удару», - сказав Пєсков.

Він пояснив, що в російській доктрині право на перший ядерний удар «не зафіксовано».

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«Але у нас є дві умови і про це говорив іншими більш ємними словами президент (РФ) - використання якщо на нас нападуть з використанням ядерної зброї і варіант два: на нас нападуть так, що само існування нашої держави виявиться під загрозою, Росія вважає, що має право використовувати ядерну зброю», - сказав він.

«Ми ніколи ні на кого не нападемо першими. Ось що сказав президент, але якщо на нас нападуть, то от тоді все потраплять хто в пекло, хто до раю тощо. Ось це було головне і це важливо зрозуміти, все решта - це алегорія», - наголосив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

«Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми, жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», - видав Путін, після чого кокетливо опустив очі і помовчав.