Так криваві події у Франції пояснюють російські "експерти" на сторінках російських ЗМІ, - пише оглядач польського видання Gazeta Wyborcza Вацлав Радзиминович, передає ZN.UA.

Зокрема, він звертає увагу на коментар військового експерта Олександра Жиліна для "улюбленого видання Путіна "Комсомольської правди". Він згадав, що 5 січня президент Франції Франсуа Олланд в інтерв'ю розповів про умови, при яких можливе скасування санкцій проти Росії, які ЄС ввів через агресію проти України. Однак, ці слова нібито не сподобалися Вашингтону.

На його думку, американські спецслужби влаштували теракти, щоб не дозволити Парижу приймати рішення самостійно, "а не так, як вірні собаки Польща і Литва".

"Кожен фахівець досконало розуміє, що за терористичними атаками стоять спецслужби США. Найбільшу вигоду з них отримує Вашингтон", - сказав Жилін.

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При цьому, на його думку, США навмисне навели поліцію Франції на терористів, "щоб здатися друзями і вірними союзниками", приховуючи свою причетність до смертей французів. В цей же час, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв передбачає, що теракти у Франції вигідні Москві.

Жертвами терористичних атак у Франції з 7 по 9 січня стали 17 осіб. Пораненими залишаються 19 осіб, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані. В ході атаки на видання Charlie Hebdo 7 січня загинуло 12 осіб, у тому числі двоє поліцейських. Терористів було троє, і вони були озброєні автоматами Калашникова.