Німеччина готова "впливати на Росію" для дотримання договору про ліквідацію ракет

Міністр закордонних справ ФРН пообіцяв винести це питання на порядок денний в НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас має намір застосувати всі дипломатичні важелі для збереження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД).

"Ця угода зачіпає життєво важливі інтереси Європи. Поки існуватиме шанс зберегти договір, ми боротимемося за це всіма дипломатичними засобами", - сказав Маас в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому у вівторок, 23 жовтня, передає DW.com.

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Міністр пообіцяв винести це питання на чільні позиції порядку денного в НАТО. "Ми готові впливати на Росію, щоб домогтися дотримання договору про РСМД. І ми не готові запускати нову гонку озброєнь", - наголосив Маас, якого цитує агентство dpa. На думку чиновника, договір про РСМД є одним з найбільших досягнень політики роззброєння.

Водночас Маас визнав, що на закиди стосовно порушення з боку Росії умов договору "немає переконливої відповіді", а тому позиція США не є "необґрунтованою". "Утім, це не повинно призвести до того, щоб із водами виплеснули дитину. Це стало б помилкою", - додав глава МЗС ФРН.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Він підкреслив, що Росія порушила умови цього договору. Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує договір по РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.