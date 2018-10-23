"Принесіть мені голову собаки" - радник саудівського принца наказав убити журналіста по Skype - ЗМІ

За даними джерел, запис Skype-розмови є у розпорядженні турецького президента Ердогана.

Наказ убити саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі через Skype віддав радник та один із ключових членів наближеного до наслідного принца Саудівської Аравії кола Сауд аль-Кахтані.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до саудівської розвідки та королівського двору. Аль-Кахтані протягом багатьох років був частиною внутрішнього кола наслідного принца Мохаммеда бін Салмана. До його обов’язків входило захищати королівську сім'ю, зокрема принца Мохаммеда, від нападів у соціальних мережах.

За даними ЗМІ, аль-Кахтані стоїть за створенням армії тролів, спрямованої проти критиків режиму, таких як Хашкаджі. Аль-Кахтані координував арешти сотень представників еліти Саудівської Аравії та проводив затримання прем'єр-міністра Лівану.

Аль-Кахтані був серед 5 саудівських чиновників, звільнених королівським двором Саудівської Аравії після міжнародного резонансу, спричиненого вбивством Хашкаджі.

Турецькі ЗМІ стверджують, що 2 жовтня Хашкаджі був захоплений у саудівському консульстві в Стамбулі "командою смерті" із 15 осіб, які двома літаками прилетіли з Саудівської Аравії в Туреччину за кілька годин до вбивства.

За даними джерел, аль-Кахтані брав безпосередню участь у допиті Хашкаджі і віддав наказ про його убивство, проте зробив це віртуальнo.

Джерело агентства, описане як "високопоставлене арабське джерело, що має доступ до розвідки і зв'язки з членами королівського двору Саудівської Аравії", стверджує, що аль-Кахтані був залучений до процесу через Skype.

Коли Хашкаджі доставили в кімнату в саудівському консульстві, аль-Кахтані був на зв'язку і почав ображати журналіста, на що той теж відповів образами. Невдовзі радник наслідного принца наказав своїй команді розібратися з журналістом: "Принесіть мені голову собаки", - цитує аль-Кахтані джерело у турецькій розвідці.

За даними джерел, запис Skype-розмови є у розпорядженні турецького президента Ердогана. Турецький президент відмовляється надавати його американцям. У вівторок, 23 жовтня, Ердоган обіцяв оприлюднити результати турецького розслідування резонансної справи.