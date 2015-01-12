Один із нападників у Парижі значився в американській базі терористів - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN

За повідомленням джерела, Кулібалі незадовго до початку штурму заявив французькому телеканалу BFM, що є членом угруповання "Ісламська держава".

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Терорист встиг убити чотирьох заручників, і був знищений французькими силовиками під час штурму.

Ймовірна спільниця застреленого терориста залишила Францію. За даними французьких правоохоронних органів, 26-річна Хаят Бумеддьєн відправилася спочатку до Туреччини, там вона була 2 січня, а звідти - в Сирію.