У Брюсселі через повідомлення про мінування евакуювали житловий квартал (фото)
11:40, 13 січня 2015Світ
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Співробітники правоохоронних органів Бельгії провели екстрену евакуацію житлового кварталу у столичній комуні Еттербек.
Із-за загрози вибуху поліція евакуювала житловий квартал / twitter.com/mvanhulten
Як повідомила телерадіокомпанія RTBF, в поліцію надійшов сигнал, що на одній з автобусних зупинок закладена вибухівка, передає ТАРС.
За її даними, пакет з бомбою приніс на зупинку невідомий, який попередив пасажирам, що вибуховий пристрій буде незабаром приведено в дію.
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On the plus side, maybe that rubbish will now be cleared up. #bombalert#etterbeek#brusselspic.twitter.com/vboIvW0Wmu
- Michiel van Hulten (@mvanhulten) January 13, 2015
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