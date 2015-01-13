У Брюсселі через повідомлення про мінування евакуювали житловий квартал (фото)

Як повідомила телерадіокомпанія RTBF, в поліцію надійшов сигнал, що на одній з автобусних зупинок закладена вибухівка, передає ТАРС.

За її даними, пакет з бомбою приніс на зупинку невідомий, який попередив пасажирам, що вибуховий пристрій буде незабаром приведено в дію.

Читайте такожCharlie Hebdo розмістив на обкладинці карикатуру на пророка МухаммедаАрмійські сапери, які прибули на місце інциденту, бомби не виявили. Поліція веде розшук псевдотерориста.